Украинские военные бросают позиции на Харьковском направлении, некоторые боевики пытаются сбежать под видом мирных жителей. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщило РИА «Новости» .

«Подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ теряют боевую устойчивость и отступают с занимаемых позиций», — отметил собеседник издания.

Он добавил, что некоторые военнослужащие ради побега одевают гражданскую форму, чтобы обмануть ВС России. По его словам, российская армия взяла в плен одного из таких дезертиров.

Ранее ВС России установили контроль над населенным пунктом Яблоково в Запорожской области. Село освободила группировка войск «Восток». Войска заняли в Запорожье район площадью более шести квадратных километров.

В Минобороны подчеркнули, что они продолжили продвигаться в зоне спецоперации благодаря скоординированным действиям. Подразделения сходу развили наступление и заняли девятый за месяц населенный пункт.