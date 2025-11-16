Боевиков ВСУ уличили в попытках сбежать под видом мирных жителей
Украинские военные бросают позиции на Харьковском направлении, некоторые боевики пытаются сбежать под видом мирных жителей. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщило РИА «Новости».
«Подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ теряют боевую устойчивость и отступают с занимаемых позиций», — отметил собеседник издания.
Он добавил, что некоторые военнослужащие ради побега одевают гражданскую форму, чтобы обмануть ВС России. По его словам, российская армия взяла в плен одного из таких дезертиров.
Ранее ВС России установили контроль над населенным пунктом Яблоково в Запорожской области. Село освободила группировка войск «Восток». Войска заняли в Запорожье район площадью более шести квадратных километров.
В Минобороны подчеркнули, что они продолжили продвигаться в зоне спецоперации благодаря скоординированным действиям. Подразделения сходу развили наступление и заняли девятый за месяц населенный пункт.