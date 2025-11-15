Российские военные установили контроль над районом обороны Вооруженных сил Украины площадью свыше шести квадратных километров в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России .

По данным ведомства, штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской армии группировки «Восток» выбили украинские силы из населенного пункта Яблоково, продолжив наступление после ранее взятых Новоуспеновского и Нового.

В министерстве отметили, что успех был достигнут благодаря скоординированным действиям подразделений, которые с ходу развили наступление и заняли девятый за месяц населенный пункт.

Продвижение продолжается на Гуляйпольском направлении. По данным военного ведомства, украинская сторона понесла значительные потери в живой силе и утратила более десяти единиц автомобильной техники.

Об установлении контроля над селом Яблоково Минобороны сообщило в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции.