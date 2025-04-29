Военнослужащие ВСУ поразились навыкам северокорейских солдат, с которыми столкнулись во время боевых действий в Курской области. Об этом сообщило австрийское издание Kurier .

Украинские боевики отметили высокий уровень физической подготовки военнослужащих из КНДР. По их словам, бойцы могли пробежать несколько километров в полном снаряжении и с оружием и сразу же начать сражаться и стрелять.

«В таких ситуациях это невероятно», — поделился с журналистами один из украинских боевиков.

Украинец, участвовавший в боевых действиях в составе 47-й механизированной бригады ВСУ, также отметил, что северокорейские военнослужащие способны быстро адаптироваться к условиям, а также стремились минимизировать свои потери.

«В конце концов, их масса была просто сокрушительной», — заявил он.

На прошлой неделе начальник Генерального штаба Минобороны Валерий Герасимов впервые официально подтвердил участие солдат КНДР в освобождении Курской области от ВСУ.

Северокорейские войска направили на основании договора о стратегическом партнерстве. Решение принял лидер страны Ким Чен Ын. Он подчеркнул, что военно-политическая обстановка подпадает под четвертую статью соглашения.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, поблагодарил подразделения КНДР, участвовавшие в освободительной операции.