ТАСС: украинские военные оставили позиции в районе Карловки в ДНР

ВС России продвигаются в восточной части Карловки в ДНР, из-за чего украинская армия оставляет свои позиции на Покровском направлении. Об этом сообщил ТАСС .

«Противник не выдерживает натиска, с части позиций [ВСУ] просто бегут», — отметил источник издания в силовых структурах.

ВСУ потеряли в районе Карловки значительную часть логистических путей, с помощью которых перебрасывались резервы.

Военный корреспондент Юрий Котенок 23 августа заявил, что украинские военные находятся в тяжелом положении в районе Гродовки на Покровском направлении. ВСУ пришлось оставить позиции и отойти на запад от поселка.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский рассказал, что российские войска захватили противника в «огневой мешок» в юго-восточной части Карловки. Военные с помощью артиллерии атаковали ВСУ с нескольких сторон и не позволяли им продвигаться вперед. По словам Кимаковского, ВС России также поймали в ловушку боевиков в районе села Невельское.