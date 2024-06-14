Украинские боевики оказались в «огневом мешке» в зоне СВО

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ попали в «огневой мешок» в Карловке

Группа украинских войск в городе Карловка попала в ловушку — боевики оказались в «огневом мешке». Об этом ТАСС заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

Он объяснил, что ситуация для ВСУ в районе Карловки резко ухудшилась. Украинские военнослужащие попали в «огневой мешок» в юго-восточной части города: бойцов обстреливают из артиллерии сразу с нескольких сторон, из-за чего они лишились возможности продвигаться вперед.

Кимаковский добавил, что похожая ситуация для ВСУ возникла к северу от Карловки, в районе села Невельское.

Ранее российские войска освободили село Старомайорское в ДНР и водрузили там государственный флаг. Подразделения группировки войск «Восток» также пресекли попытки ВСУ усилить передовые позиции и провести ротации в опорниках в районах Урожайного, Луговского и Дорожнянки.

Военные продолжили освобождать Часов Яр в ДНР. По данным депутата Госдумы Виктора Водолацкого, ВС России установили контроль над 70% города.