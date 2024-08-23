Стало известно о проблемах ВСУ с обороной Гродовки на Покровском направлении

Военкор Котенок: у ВСУ проблемы с обороной Гродовки на Покровском направлении

Украинская армия столкнулась с проблемами в обороне Гродовки на Покровском направлении. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале .

«Покровское направление — ряд ресурсов сообщают о проблемах противника с обороной Гродовки», — написал он.

По данным военкора, украинские войска отошли на запад от населенного пункта.

Ранее стало известно, что ВСУ ушли с позиций в высотных домах на востоке Дзержинска (украинское название — Торецк). По данным источника в силовых структурах, российские военные выбили противника на востоке города. Часть группировки, находящейся там, уничтожили. Другая часть «традиционно убегала».