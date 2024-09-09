Боевики ВСУ дезертируют — у них «моральный упадок»
Ведущий 360.ru Ракитский: на Западе обличают Украину по двум причинам
Пришла беда откуда не ждали: CNN рассказал о проблемах в украинской армии — людей не хватает. Жесткая мобилизация не приносит результата, в войсках дефицит личного состава, а необученный молодняк бежит без оглядки с поля боя. Если дезертировать не получается — сдается в плен.
Журналисты приводят некоторые цифры
За первые четыре месяца этого года против почти 20 тысяч солдат ВСУ возбудили уголовные дела за оставление своего поста. Цифра, подчеркивают репортеры, скорее всего, неполная.
Причем в учет не берутся те люди, которые полузаконными способами пытаются перевестись из фронтовых подразделений в тыловые.
Удивительно, но не только CNN пишет о трудностях ВСУ. Французская La Repubblica выпустила статью под названием «Украина — нация в бегах». В тексте ровно те же самые тезисы, описанные американскими коллегами. Методичка, что тут скажешь.
Но зачем западные издания обличают киевский режим?
Тут два вектора. Первый — положительный. Украину готовят к подписанию мирного договора и сдаче территорий. Обществу нужно аргументировать: как воевать, если людей нет, а те, что есть, не ахти какие, трусливые и неопытные?
Получится так, что Киев пошел на дипломатическое урегулирование не потому, что нет воли к победе, — ресурс не позволяет продолжать боевые действия.
Второй — отрицательный (вероятный). Как мы знаем, сейчас в США с новой силой обсуждают пакет помощи для Незалежной. Это должен быть такой дембельский аккорд Джо Байдена.
Информационное пространство наполняют негативными сообщениями, сеют хаос. Потом добрый старший брат из-за океана отправляет в Киев сумку с деньгами и самолет с ATACMS.
Владимир Зеленский, в свою очередь, сначала анонсирует громкое событие, потом его генерал Александр Сырский устраивает крупную провокацию. Победоносные заголовки в прессе. Дело в шляпе.
Только потом все равно придется возвращаться к методичкам про дезертирство и моральный упадок.