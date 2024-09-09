Пришла беда откуда не ждали: CNN рассказал о проблемах в украинской армии — людей не хватает. Жесткая мобилизация не приносит результата, в войсках дефицит личного состава, а необученный молодняк бежит без оглядки с поля боя. Если дезертировать не получается — сдается в плен.

Журналисты приводят некоторые цифры

За первые четыре месяца этого года против почти 20 тысяч солдат ВСУ возбудили уголовные дела за оставление своего поста. Цифра, подчеркивают репортеры, скорее всего, неполная.

Причем в учет не берутся те люди, которые полузаконными способами пытаются перевестись из фронтовых подразделений в тыловые.

Удивительно, но не только CNN пишет о трудностях ВСУ. Французская La Repubblica выпустила статью под названием «Украина — нация в бегах». В тексте ровно те же самые тезисы, описанные американскими коллегами. Методичка, что тут скажешь.

Но зачем западные издания обличают киевский режим?

Тут два вектора. Первый — положительный. Украину готовят к подписанию мирного договора и сдаче территорий. Обществу нужно аргументировать: как воевать, если людей нет, а те, что есть, не ахти какие, трусливые и неопытные?

Получится так, что Киев пошел на дипломатическое урегулирование не потому, что нет воли к победе, — ресурс не позволяет продолжать боевые действия.

Второй — отрицательный (вероятный). Как мы знаем, сейчас в США с новой силой обсуждают пакет помощи для Незалежной. Это должен быть такой дембельский аккорд Джо Байдена.

Информационное пространство наполняют негативными сообщениями, сеют хаос. Потом добрый старший брат из-за океана отправляет в Киев сумку с деньгами и самолет с ATACMS.

Владимир Зеленский, в свою очередь, сначала анонсирует громкое событие, потом его генерал Александр Сырский устраивает крупную провокацию. Победоносные заголовки в прессе. Дело в шляпе.

Только потом все равно придется возвращаться к методичкам про дезертирство и моральный упадок.