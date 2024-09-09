В Кремле прокомментировали сообщения о подготовке Шольцем плана по Украине

Песков: в Кремле не знают деталей плана Шольца по урегулированию на Украине

В Кремле видели сообщения о неких планах канцлера Германии Олафа Шольца по урегулированию на Украине, но не знают деталей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Мы знаем не более того, что сообщали СМИ, что якобы подготовка некого плана ведется. Но мы не знаем, о каких деталях там может идти речь», — заявил Песков.

Он добавил, что в Кремле не видят очертаний урегулирования конфликта мирными средствами. Отдельные европейские страны, подчеркнул Песков, выступают с теми или иными идеями, но «мы не видим на этот счет заявлений с собственно той стороны, которая дирижирует всем этим процессом».

Ранее политолог Юрий Светов призвал не питать иллюзий из-за новых заявлений Шольца. Он заявил, что канцлер Германии говорит так, потому что боится проиграть выборы.