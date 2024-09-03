«Последний шанс». Зеленский снова попытается получить согласие США на удары по России

Economist: Зеленский в последний раз попросит у США согласия на удары по России

Визит в Соединенные Штаты станет для президента Украины Владимира Зеленского последней возможностью добиться от американского лидера Джо Байдена разрешения на удары по России дальнобойным оружием. Об этом сообщил британский журнал Economist .

«Зеленскому скоро представится последний шанс убедить Байдена сменить свой подход до его ухода с должности во время их встречи в Нью-Йорке на следующей неделе», — отметили авторы материала.

По их словам, официальные лица на Украине выражают все большее недовольство ограничениями со стороны США на удары по российским территориям.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров ранее сообщил, что американские власти получили список целей в России, которые должны атаковать ВСУ. Украинской стороне пришлось буквально умолять США о разрешении наносить удары дальнобойным оружием. Речь идет в том числе о ракетах ATACMS.