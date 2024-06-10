Боец ВСУ переплыл Днепр на плоту из пластиковых бутылок ради сдачи в плен

Украинский военнослужащий переплыл Днепр на плоту из связанных пластиковых бутылок, чтобы сдаться в российский плен. Об этом РИА «Новости» рассказали источники в силовых структурах.

По их данным, переход готовили примерно три месяца. Предварительно солдат выходил на связь с российскими военными по боту обратной связи Free soldier. Боец рассказал, что его бригаду планировали частично перебросить на Харьковское направление, что усилило его решимость сдаться.

Артиллерист российской группировки войск «Север» сообщил журналистам, что на Харьковском направлении «стало намного тише» после того, как ВС России подавили ВСУ живой силой и артиллерией.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов предположил, что в ближайшее время украинские военнослужащие на фоне серьезных потерь на линии боестолкновения сосредоточатся на ударах по территории России западным оружием, что ознаменует новую фазу конфликта.