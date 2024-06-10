Российские войска подавили ВСУ артиллерией и живой силой, поэтому обстановка на Харьковском направлении стала значительно спокойнее. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Стало тише. Намного тише стало, чем в пик наступления», — отметил артиллерист российской группировки войск «Север».

Военные обстреляли пункт боевиков ВСУ из 152-миллиметровой гаубицы «Гиацинт-Б». Средства объективного контроля подтвердили, что артиллеристы поразили цель. По информации издания, после окончания обстрела украинские военнослужащие запустили FPV-дрон, и расчет укрылся в блиндаже.

Ранее бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор предположил, что российская армия может в ближайшее время взять в осаду Киев. По мнению эксперта, ВСУ сейчас находятся на грани коллапса, военные дезертируют. Макгрегор призвал урегулировать конфликт на Украине как можно быстрее и отметил, что Запад не может сдержать ситуацию.