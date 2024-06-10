В Крыму заявили о новой фазе украинского конфликта
Глава парламента Крыма Константинов: конфликт на Украине выходит на новую фазу
Конфликт на Украине вступает в новую фазу. Из-за больших потерь ВСУ сосредоточатся на ударах по российским территориям западным оружием, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов РИА «Новости».
По его словам, ситуация на фронте для украинской армии напряженная. ВСУ не хватает людей из-за серьезных потерь и нежелания умирать за киевский режим. Поэтому Украина прибегнет к новой тактике, заверил Константинов.
«Людей воевать не хватает, а вот запускать ракеты и беспилотники — на это у них еще людской ресурс найдется», — подчеркнул он.
Конфликт на Украине переходит на новую фазу, России нужно быть к этому готовой, добавил Константинов.
Как отметил экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор, Киев может оказать под ударом уже в ближайшее время. По его мнению, российская армия может дойти до столицы Украины при необходимости.