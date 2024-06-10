В Крыму заявили о новой фазе украинского конфликта

Конфликт на Украине вступает в новую фазу. Из-за больших потерь ВСУ сосредоточатся на ударах по российским территориям западным оружием, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов РИА «Новости» .

По его словам, ситуация на фронте для украинской армии напряженная. ВСУ не хватает людей из-за серьезных потерь и нежелания умирать за киевский режим. Поэтому Украина прибегнет к новой тактике, заверил Константинов.

«Людей воевать не хватает, а вот запускать ракеты и беспилотники — на это у них еще людской ресурс найдется», — подчеркнул он.

Конфликт на Украине переходит на новую фазу, России нужно быть к этому готовой, добавил Константинов.

Как отметил экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор, Киев может оказать под ударом уже в ближайшее время. По его мнению, российская армия может дойти до столицы Украины при необходимости.