Российский боец с позывным Зарик из подразделения «Эспаньолы» угнал в зоне специальной операции украинскую боевую машину пехоты на главах у врага. Об этом сообщил RT .

Эта история произошла в 2023 году. Группировка ВС России возвращалась с задания, когда военные увидели в поле подпитую БМП украинской армии. Бойцы решили проверить состояние машины и выяснили, что у техники работают первая и задняя передачи. Ее удалось доставить до российских позиций своим ходом.

«Противник сначала не понял, что происходит, и только когда БМП стала удаляться, начал обстрел бронемашины. Но было уже поздно», — отметил Зарик.

Впоследствии бойцы отремонтировали БМП и поставили в строй.

Накануне в Минобороны сообщили о взятии под контроль дороги Суджа — Рыльск. Трассу освободили от ВСУ тульские десантники при освобождении населенного пункта Свердликова.