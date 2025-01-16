Bloomberg узнал о требованиях России к США для переговоров по Украине

Bloomberg: Россия в переговорах по Украине потребует контроля над 20% территорий

Россия на предстоящих переговорах с США по прекращению боевых действий на территории Украины выставит условия по сокращению численности ВСУ и связей страны с НАТО. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg .

Собеседники агентства подчеркнули, что наступления российской армии позволят руководству страны настаивать на соблюдении собственных условий. Еще одним важным требованием станет сохранение контроля России над 20% занятых территорий.

По словам источников, российские власти готовы отдать часть занятых участков в обмен на вывод ВСУ из Курской области.

Агентство Reuters обсудило вопрос возможных переговоров по Украине с советниками избранного президента США Дональда Трампа. Они объяснили, что прошлые заявления о готовности завершить конфликт за 24 часа он сделал в «предвыборном запале» с недостаточным пониманием ситуации. Советники Трампа подчеркнули, что на урегулирование потребуется не меньше нескольких месяцев.

Условиями возможного перемирия авторы назвали заморозку приглашения Украины в НАТО, прекращение боевых действий на линии соприкосновения, создание демилитаризованной зоны под охраной европейского контингента.

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе январской пресс-конференции признал, что ему не хватит 24 часов для завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что теперь рассматривает срок длительностью не менее полугода. Tакже он добавил, что планирует как можно скорее встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких деталей по организации встречи президентов пока нет.