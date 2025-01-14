Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа

В Кремле не располагают деталями по организации встречи президента России Владимира Путина и избранного главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«На данный момент нет чего-то нового, что требует комментария», — ответил он на вопрос о словах Трампа о возможной встрече с Путиным.

При этом Песков напомнил, что Россия и США сохраняют определенные контакты, в том числе по дипломатической линии.

«Между нами есть определенные каналы контактов. Как по дипломатической линии, так и по линии военных. Но скорее это контакты технического уровня», — добавил пресс-секретарь президента России.

Ранее Трамп заявил, что ему необходимо оперативно провести встречу с российским лидером, но для этого нужно вступить в должность президента США. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января.