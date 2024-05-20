Блиндажи ВСУ в Харьковской области строили из подручных средств | 360°

Спецоперация 20 мая 2024, 07:18 Блиндажи ВСУ в Харьковской области строили из подручных средств Пленный Шоланки: укрепления ВСУ под Харьковом собирали из подручных средств РИА «Новости»

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Линию обороны в Харьковской области укрепили подручными материалами, без использования карт и специальных средств. Украинские солдаты спали в затопленных блиндажах и ориентировались на местности по памяти, рассказал РИА «Новости» пленный пограничник Андрей Шоланки.

Подразделение военнослужащего отправили на передовую около месяца тому назад. Шоланки заявил, что к тому моменту не построили даже огневые точки и полевые укрытия. Солдатам пришлось спать в затопленных блиндажах, собственными силами копать землю и ориентироваться по памяти — им не выдали карт.

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«Оборона нулевая в Харьковской области, ее просто нет. Условия никакие, огневых точек вообще не было, блиндажей не было ну просто ничего нет. Мы встречали [противника], грубо говоря, „на полный рост“», — сказал он.

Минобороны России сообщило о продвижении группировки «Север» в Харьковской области. Вооруженные силы Украины перебросили на этот участок до 50 батальонов.