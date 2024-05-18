ВСУ заметили за переброской резервов под Харьков | 360°

Спецоперация 18 мая 2024, 19:54 ВСУ заметили за переброской резервов под Харьков Военный эксперт Дандыкин сообщил о переброске резервов ВСУ в Харьковскую область Freepik

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Украинская армия начала перебрасывать резервы в Харьковскую область. Речь может идти о до 50 батальонах ВСУ, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, Киев стягивает солдат под Харьков с разных уголков фронта.

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«Кто-то говорит о 27 батальонах, кто-то — о 50. То есть выгребают резервы и направляют туда», — уточнил Дандыкин.

Он указал на растущие потери среди украинских военных в ожесточенных боях, которые сейчас идут в Харьковском направлении.

«Наши же продвигаются. Очередной населенный пункт взяли», — подчеркнул Дандыкин.

Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что украинские власти отобрали у жителей Харькова право определять будущее. По его словам, украинцев используют как «ресурс» в конфлите с Россией.