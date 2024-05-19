Армия России продвинулась в глубину обороны ВСУ, уничтожив более 200 боевиков | 360°

19 мая 2024, 16:00
Армия России продвинулась в глубину обороны ВСУ, уничтожив более 200 боевиков
Минобороны РФ: группировка «Север» продвинулась в глубину обороны противника
Бойцы группировки «Север» продолжают продвижение в глубину обороны украинских боевиков в зоне СВО. О ситуации на Харьковском направлении рассказали в пресс-службе Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что под Харьковом в Лукьянцах, Веселом, и Радгоспном российские войска нанесли удары по украинским солдатам и технике «Иностранного легиона», 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны.
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Российская армия отразила пять контратак штурмовых групп ВСУ в Волчанске, Липцах и Тихом. В результате украинская армия потеряла как минимум 230 боевиков, два бронированных автомобиля, 10 пикапов, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и боевую машину РСЗО «Град».
Ранее военкор Александр Коц заявил о преимуществах наступления под Харьковом. По его словам, благодаря переброске солдат ВСУ с разных участков фронта российские военные смогут «давить еще сильнее» боевиков на других направлениях.
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Специальная военная операция РФ на Украине
Харьков
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