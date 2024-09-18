«Били день и ночь». Жители Курской области боялись выйти за хлебом из-за атак ВСУ

Жители приграничья в Курской области боялись выходить за хлебом из-за постоянных атак украинских беспилотников. Об этом РИА «Новости» рассказала сотрудница магазина, пострадавшая от прилета дрона.

По ее словам, ВСУ целенаправленно били по магазинам, автомобилям и домам мирных жителей. Люди почти не включали свет.

«ВСУ били день и ночь. И днем и ночью покоя не было», — поделилась женщина.

Она пострадала, когда в магазин завезли хлеб. Начиненный железными шариками дрон ударил по машине.

«Мне немножко попало», — сказала собеседница агентства.

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили над Курской областью две украинские ракеты и 27 БПЛА. Губернатор региона Алексей Смирнов призвал население не приближаться к обломкам дронов, так как они могут нанести вред.

Еще семь беспилотников сбили в Смоленской области. Всего над пятью регионами средства ПВО ликвидировали 54 дрона ВСУ.