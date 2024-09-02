«Безопасность государства». Белоусов напомнил о роли ракетных войск

Глава МО Белоусов: безопасность России в решающей мере зависит от РВСН

Фото: РИА «Новости»

Боеспособность Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) играет большую роль для страны. Об этом напомнил глава Минобороны Андрей Белоусов в эфире Первого канала.

Министр выступил перед выпускниками Военной академии РВСН имени Петра Великого в Балашихе.

«От боеспособности РВСН в решающей мере зависит безопасность государства», — подчеркнул Белоусов.

По его словам, для поддержания высокой боеготовности ракетные войска оснащают современными комплексами «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

Накануне глава Минобороны поздравил военных двух армейских подразделений с успехами в зоне специальной операции. Российские бойцы показали пример стойкости и отваги в боях с противником, сообщил RT.

До этого Белоусов поздравил военнослужащих группировок войск «Запад» и «Центр» с освобождением населенных пунктов Николаевка и Стельмаховка. Стараниями ВС России украинские боевики отступили на запад.

Ранее российские бойцы освободили Камышевку в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт перешел под контроль группировки войск «Центр».

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