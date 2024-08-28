ВС России освободили Камышевку в ДНР

Минобороны РФ сообщило об освобождении Камышевки в ДНР

Фото: РИА «Новости»

Российские военные освободили населенный пункт Камышевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группы войск „Центр“ активными действиями освободили населенный пункт Камышевка Донецкой Народной Республики и еще продолжают продвижение в глубину обороны противника», — заявили в ведомстве.

Камышевка находится на юге в семи километрах от Прогресса и является частью большого очеретинского плацдарма для наступления на Курахово, Селидово, Мирноград и Новогродовку.

В Минобороны добавили, что за сутки ВСУ лишились до 475 человек в зоне действия группировки «Центр». Националисты также потеряли 122-миллиметровую гаубицу Д-30, две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б», гаубицу М777 производства США, два автомобиля и бронетранспортер М113 производства США.

Ранее российская артиллерия уничтожила группу штурмовиков ВСУ в Курской области.

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