Российские военные освободили населенный пункт Камышевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группы войск „Центр“ активными действиями освободили населенный пункт Камышевка Донецкой Народной Республики и еще продолжают продвижение в глубину обороны противника», — заявили в ведомстве.

Камышевка находится на юге в семи километрах от Прогресса и является частью большого очеретинского плацдарма для наступления на Курахово, Селидово, Мирноград и Новогродовку.

В Минобороны добавили, что за сутки ВСУ лишились до 475 человек в зоне действия группировки «Центр». Националисты также потеряли 122-миллиметровую гаубицу Д-30, две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б», гаубицу М777 производства США, два автомобиля и бронетранспортер М113 производства США.

Ранее российская артиллерия уничтожила группу штурмовиков ВСУ в Курской области.