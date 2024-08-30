Два населенных пункта в Донбассе перешли под контроль России. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих группировок войск «Запад» и «Центр» с освобождением Стельмаховки и Николаевки, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Глава оборонного ведомства обратился к командованию и рядовым бойцам 423-го гвардейского мотострелкового Ямпольского Краснознаменного орденов Кутузова и Суворова II степени полка, которые участвовали в освобождении Стельмаховки в ЛНР.

Белоусов объявил, что более 2,5 тысячи военнослужащих получат ведомственные знаки отличия и госнаграды.

«В боях на Куземовском, Двуреченском и Сватовском направлениях личный состав полка показал образцы стойкости и отваги», — сказал министр.

Белоусов поблагодарил также личный состав 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады. Он сказал, что стараниями бойцов Вооруженные силы Украины отступили на Запад. Министр поздравил их с освобождением Николаевки в ДНР и отметил смелость и отвагу в боях за Северодонецк, Новобахмутовку и Лисичанск.

Ранее группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Камышевка в ДНР. Бойцы 589-го и 433-го мотострелковых полков взяли под контроль Орловку.