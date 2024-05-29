Безэкипажные катера ВМС Украины засекли в акватории Черного моря

Российские военные уничтожили в Черном море два безэкипажных катера ВМС Украины. Морские беспилотники засекли на пути к Крыму, сообщило Минобороны.
«Обнаружены и уничтожены следовавшие в направлении Крымского полуострова два безэкипажных катера ВМС Украины», — объявила пресс-служба.
Морская авиация Черноморского флота вычислила катера около 11:00. Они находились в северо-западной части акватории Черного моря.
Ночью дежурными средствами ПВО в Белгородской области сбили семь реактивных снарядов «Град» и один дрон. Власти Краснодарского края сообщили об уничтожении беспилотника в Армавире, никто не пострадал. В Курской области два дрона сбросили взрывчатку на жилые дома в поселке Теткино, военные сбили один из них. Произошел пожар. Кроме жилья горели дворовые постройки и гараж. Гражданские спаслись.