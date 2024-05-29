Жилые дома горели в Теткино после налета украинских БПЛА

В Глушковском районе украинские беспилотники сбросили на жилые дома взрывчатку, разгорелся пожар. Жильцы не пострадали, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

«Сегодня ночью с двух украинских дронов были сброшены взрывные устройства на жилые дома в поселке Теткино Глушковского района. Никто из жителей не пострадал», — сказал он.

Военные, по словам Смирнова, сбили один из дронов. Загорелись два дома, три дворовые постройки и один гараж. Глава региона сообщил, что огонь потушили. Он пообещал помочь собственникам в восстановлении жилья.

Ночью семь реактивных снарядов «Град» и один беспилотник сбили в Белгородской области. В Краснодарском крае украинский дрон засекли и поразили в Армавире. Он упал, не повредив постройки. Спецслужбы начали поиск обломков.