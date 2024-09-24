Вооруженные силы Украины истощились в конфликте с Россией. На некоторых участках бойцы перестали оказывать сопротивление и бросились наутек, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон YouTube-каналу Dialogue Works .

«Украинцы просто бегут, они даже не демонстрируют особого сопротивления на многих участках, а русские уверенно продвигаются вперед и такими темпами могут добраться до Днепра», — сказал он.

Джонсон опроверг оценки западных аналитиков о том, что конфликт затянется и останется в состоянии застоя. По его мнению, ВСУ раздавлены и не имеют возможности изменить ситуацию в свою пользу. Он заявил, что украинская армия лишилась систем ПВО, оборудования, личного состава для восполнения потерь и ресурсов для обучения новобранцев.

О бегстве солдат ВСУ рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, украинские военные с Донецкого направления устремились обратно в Киев.