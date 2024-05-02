Бесполезность принудительно мобилизованных бойцов констатировали в ВСУ | 360°

02 мая 2024, 17:29
Бесполезность принудительно мобилизованных бойцов констатировали в ВСУ
ERR: бойцы ВСУ считают почти бесполезными насильно мобилизованных украинцев
От насильно мобилизованных украинцев не будет большой пользы в боях. Таким мнением с эстонским изданием ERR поделился один из украинских военных, назвавшийся Константином.
«Если его перехватили на улице, когда он шел в магазин, от него не будет особой пользы», — считает мужчина.
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Тем временем житель Одессы отметил, что мобилизация в городе проходит с особой жестокостью: людей хватают на остановках, в автобусах, из-за чего молодые украинцы даже боятся пользоваться общественным транспортом.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал возвращение скрывшихся за границей военнообязанных на Украину «вопросом справедливости». При этом вице-премьер страны Ольга Стефанишина заявила журналистам, что Украина не станет силой возвращать сбежавших.
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