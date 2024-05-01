Мир 01 мая 2024, 05:14 Одессит рассказал о непомерных планах Киева по призыву в ВСУ Economist: мобилизация в Одессе проходит с особой жестокостью Unsplash

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Мобилизация в Одессе проходят с особой жестокостью даже по украинским меркам. Об этом британскому журналуThe Economist рассказал одессит Владислав.

Мужчина уточнил, что лично застал несколько подобных рейдов. Владислав считает, что Одессе выставили непомерный план по призыву. Военкомы хватают мужчин на остановках, в автобусах. По словам одессита, общественным транспортом пользуются только самые смелые молодые люди.

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В издании отметили, что суровые меры Киева заставили целое поколение украинцев отложить жизнь на потом.

«Это стало своего рода проверкой на лояльность в городе, который всегда воспринимал свою принадлежность к Украине весьма легкомысленно», — резюмировали в британском издании.

Сбежавших за границу военнообязанных мужчин призвали вернуться на родину. Это будет справедливо по отношению соотечественникам, которые служат в рядах ВСУ.