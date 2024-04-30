Украина не станет принудительно возвращать своих жителей на родину | 360°

Мир 30 апреля 2024, 15:12 Украина не станет принудительно возвращать своих жителей на родину Вице-премьер Стефанишина: Украина не будет силой возвращать своих граждан РИА «Новости»

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Украина не станет силой возвращать своих граждан на родину. Об этом сообщила вице-премьер страны Ольга Стефанишина в интервью изданию DW *.

«Ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста <…> не будет», — подчеркнула она.

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Стефанишина добавила, что постановка на учет в территориальном центре комплектования не приравнивается к «автоматической мобилизации», а лишь направлена на определение потенциала мобилизации. При этом украинский вице-премьер указала на то, что когда речь идет о вооруженных конфликтах, «нет приятных решений». Она добавила, что кризис продолжается.

Ольга Стефанишина рассказала, что в мае на Украину приедет еврокомиссар по внутренним делам и миграции, чтобы обсудить с местными властями дальнейший юридический статус украинцев за границей.

Ранее СМИ сообщали, что в Варшаве украинцам не стали выдавать паспорта по поступившему из Киева приказу. Предположительно, таким образом власти Украины решили вернуть мужчин на родину.

* Deutsche Welle признано иноагентом на территории России.