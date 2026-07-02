Беспилотную опасность отменили в Подмосковье

На территории Московской области объявили отмену режима беспилотной опасности. Об этом на платформе «Макс» сообщил РСЧС региона.

«Отбой беспилотной опасности объявлен на территории Московской области», — заявили в ведомстве в 15:58.

Беспилотную угрозу на территории Подмосковья объявили ранее в четверг в 14:08. Жителей попросили спуститься в укрытие или подземный переход, а также не оставаться рядом с окнами.

До этого беспилотник ВСУ атаковал следовавший в Анапу из Минска пассажирский автобус в Брянской области. Внутри находились 19 пассажиров, обстоятельства ЧП выясняются.