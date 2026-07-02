Беспилотную опасность объявили в Подмосковье

На территории Московской области объявили режим бесплотной опасности. Об этом сообщил РСЧС региона .

Жителям и гостям области рекомендовали пройти в укрытие либо оставаться дома и не подходить близко к окнам. Также вероятны перебои в работе мобильного интернета.

«Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге», — заявили в РСЧС.

В ведомстве напомнили о запрете съемки работы средств противовоздушной обороны. При обнаружении беспилотника или его фрагментов необходимо сообщить по телефону 112.

Утром 2 июля Минобороны сообщало, что военные в течение ночи уничтожили и перехватили 327 украинских беспилотников, в том числе в небе над Московским регионом.

В ответ ВС России нанесли массированный удар возмездия по предприятиям энергетического и оборонно-промышленного комплексов на территории Украины.