ВС России нанесли удар возмездия по предприятиям ОПК и ТЭК в Киеве и области

Российские войска нанесли массированный удар возмездия по предприятиям оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве и Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Там отметили, что российские силы в ответ на террористические действия киевского режима, направленные против гражданских объектов России, совершили массированный удар высокоточными средствами большой дальности с воздуха, с суши и с моря, а также применили ударные беспилотники.

«Поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киеве и Киевской области», — заявили в ведомстве.

Кроме того, ударили по инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Киевской и Черниговской областях.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС России ударили по производству двигателей для ракет «Нептун». Также поразили объекты топливно-энергетического и транспортного сектора ВСУ.