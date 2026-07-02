Силы ПВО за ночь сбили 327 украинских БПЛА

В течение ночи средства противовоздушной обороны уничтожили 327 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что БПЛА самолетного типа перехватили и уничтожили над Брянской, Волгоградской, Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Нижегородской, Новгородской, Курской, Ленинградской, Орловской, Псковской, Тамбовской, Тульской, Ростовской, Саратовской областями.

Также беспилотники сбивали над Крымом, Краснодарским краем, Московским регионом, акваториями Азовского и Черного морей.

Российские военные нанесли массированный удар возмездия по предприятиям топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов в Киеве и Киевской области. В Минобороны отмечали, что эта мера стала ответом на террористические атаки ВСУ против гражданских объектов России.