Украинский беспилотник уничтожили над Краснодарским краем

Террористическую атаку ВСУ предотвратили российские системы ПВО над территорией Краснодарского края. Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны России.

«Около 22:00 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Белгородской области дроны ВСУ атаковали несколько населенных пунктов. В Шебекине в результате атаки осколками посекло грузовой автомобиль, в Вязовом пострадал частный дом, в Дроновке беспилотник атаковал машину, у нее повредился капот.

Работа по созданию санитарной зоны в Харьковской области продолжается, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова привело издание RT.