Еще один беспилотник сбили над Липецком

Над промышленной территорией Липецка подавили еще один украинский беспилотник. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Игорь Артамонов.
«Жертв нет. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов», — сообщил глава региона.
Ранее над городом сбили украинский БПЛА. В результате падения обломков никто не пострадал. На место выехали спецслужбы. Губернатор предупредил, что в области сохраняется красный уровень опасности.
Накануне ВСУ атаковали дронами населенные пункты в Белгородской области. Пострадали автомобили и частный дом, в здании выбило все окна, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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