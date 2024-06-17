Еще один беспилотник сбили над Липецком

Губернатор Артамонов: еще один БПЛА сбили над промышленной территорией Липецка

Над промышленной территорией Липецка подавили еще один украинский беспилотник. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Игорь Артамонов.

«Жертв нет. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов», — сообщил глава региона.

Ранее над городом сбили украинский БПЛА. В результате падения обломков никто не пострадал. На место выехали спецслужбы. Губернатор предупредил, что в области сохраняется красный уровень опасности.

Накануне ВСУ атаковали дронами населенные пункты в Белгородской области. Пострадали автомобили и частный дом, в здании выбило все окна, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.