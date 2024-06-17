Беспилотник ВСУ сбили под Липецком

Губернатор Артамонов: БПЛА подавили под Липецком, жертв нет

Фото: РИА «Новости»

Украинский беспилотник сбили под Липецком, на месте падения обломков работают спецслужбы. О происшествии в Telegram-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«БПЛА подавлен над Липецком. <…> Жертв нет», — написал глава региона.

В области сохраняется красный уровень опасности, подчеркнул Артамонов и добавил, что все системы обнаружения и подавления находятся в состоянии боевой готовности. Губернатор попросил горожан не публиковать последствия ударов в социальных сетях, чтобы не помогать противнику корректировать удары.

Беспилотник ВСУ также уничтожили над территорией Краснодарского края, об этом сообщило Минобороны России. Украинский дрон попытался атаковать российскую территорию в 22:00 в воскресенье, 16 июня.

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