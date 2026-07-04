Беспилотники атаковали нефтяной терминал в Санкт-Петербурге
Беглов сообщил об атаке БПЛА на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге
Украинские беспилотники нанесли удар по территории нефтяного терминала в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор города Александр Беглов.
«Техногенные последствия ликвидировали, пострадавших нет», — написал он.
Беглов уточнил, что всего в Санкт-Петербурге сбили 72 беспилотника, один из них упал в Петергофе. В результате атаки разрушений и жертв нет.
До этого губернатор призывал жителей и гостей Петербурга до отмены беспилотной опасности не выходить на улицу. Беглов предупреждал о вероятных перебоях в работе мобильного интернета.
Минобороны России утром в субботу сообщило об уничтожении 389 беспилотников в небе над регионами страны, в том числе над Ленинградской областью.
Замглавы МИД Михаил Галузин отмечал, что прибалтийские страны предоставили воздушные коридоры для атак ВСУ на территорию России.