Беспилотники атаковали нефтяной терминал в Санкт-Петербурге

Беглов сообщил об атаке БПЛА на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге

Украинские беспилотники нанесли удар по территории нефтяного терминала в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Техногенные последствия ликвидировали, пострадавших нет», — написал он.

Беглов уточнил, что всего в Санкт-Петербурге сбили 72 беспилотника, один из них упал в Петергофе. В результате атаки разрушений и жертв нет.

До этого губернатор призывал жителей и гостей Петербурга до отмены беспилотной опасности не выходить на улицу. Беглов предупреждал о вероятных перебоях в работе мобильного интернета.

Минобороны России утром в субботу сообщило об уничтожении 389 беспилотников в небе над регионами страны, в том числе над Ленинградской областью.

Замглавы МИД Михаил Галузин отмечал, что прибалтийские страны предоставили воздушные коридоры для атак ВСУ на территорию России.