Минобороны: системы ПВО за ночь сбили 14 ракет ATACMS и Storm Shadow

Системы ПВО за ночь сбили 14 ракет систем ATACMS и Storm Shadow над Брянской областью и Черным морем. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке.

Основной удар пришелся на Брянскую область, которую противник попытался атаковать шестью ракетами ATACMS, шестью Storm Shadow и 31 беспилотником. Однако все эти средства удалось сбить, жертв и пострадавших нет.

Еще две крылатые ракеты Storm Shadow сбили над акваторией Черного моря.

«Поддерживаемые западными кураторами действия киевского режима не останутся без ответа», — пообещали в Минобороны.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что применение ракет ATACMS в конфликте обернулось позором для Украины, как и ранее танков Leopard и Abrams. Он отметил, что, вопреки заверениям, комплексы так и не изменили ход боевых действий.