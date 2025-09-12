Беспилотник ВСУ атаковал энергоблок Смоленской АЭС

Украинский беспилотник атаковал здание действующего энергоблока № 3 Смоленской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба Росатома.

В корпорации отметили, что ЧП не повлияло на безопасность эксплуатации.

«Летательный аппарат ВСУ совершил атаку на здание действующего энергоблока Смоленской АЭС. Технические средства подавили БПЛА», — заявили в Росатоме.

Это не первая попытка боевиков нанести удар по Смоленской АЭС. В августе сбитый дрон сдетонировал при падении, после взрыва пострадали окна третьего энергоблока. До этого ВСУ отправили дрон на атомный объект в январе.

Днем ранее беспилотники ВСУ также атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС. Удар пришелся по корпусу Г, в котором находится уникальный тренажер, используемый для подготовки оперативного персонала реакторных залов.

Радиационный фон на ЗАЭС остался в пределах нормы, все системы продолжают функционировать в нормальном режиме.