Перехваченный над Смоленской АЭС беспилотник повредил окна в здании энергоблока

Украинский беспилотник, сбитый над Смоленской АЭС, сдетонировал при падении. Взрыв повредил окна в здании третьего энергоблока. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Росатом».

«На территории промышленной площадки Смоленской АЭС в районе 3-го энергоблока техническими средствами был подавлен боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины. При падении аппарат сдетонировал, в результате были повреждены несколько окон в здании блока. Ущерб незначительный, пострадавших нет», — отметили в госкорпорации.

Происшествие не нарушило работу предприятия. Все три энергоблока Смоленской АЭС функционируют в штатном режиме. Общая мощность составляет 2982 мегаватт.

Радиационный фон на территории Смоленской АЭС и рядом с ней остается стабильным и соответствует природным уровням.

«Безответственные атаки украинской стороны по мирным атомным объектам России или вблизи них представляют крайнюю опасность и несут риски для ядерной и радиационной безопасности», — напомнили в Росатоме.

За последний месяц ВСУ почти ежедневно атаковали Запорожскую АЭС и Энергодар. В результате повреждены вспомогательные объекты станции, погибли трое мирных жителей. Росатом не раз осуждал безрассудные и безответственные действия украинских военных.

Более 20 украинских БПЛА сбили над Россией за ночь. Больше всего беспилотников самолетного типа ликвидировали в Тамбовской области — восемь аппаратов. Еще пять дронов нейтрализовали над Азовским морем.