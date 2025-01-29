Смоленская АЭС продолжила работу после атаки дронов на регион

Смоленская АЭС после атаки беспилотников на регион работает в штатном режиме

Смоленская АЭС работает в штатном режиме на фоне атаки региона беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщила пресс-служба атомного объекта.

«Работаем в штатном режиме, два энергоблока на Смоленской АЭС в работе. С 23 января энергоблок № 3 в плановом ремонте», — заявили на АЭС.

Глава Смоленской области Василий Анохин заявлял, что ночью 29 января гражданские объекты в различных районах региона попали под массированную атаку беспилотников. Один из дронов сбили в ходе пресечения попытки нападения на объект ядерной энергетики.

Минобороны России заявляло, что в течение ночи средства ПВО сбили и перехватили 104 украинских беспилотника, в том числе 11 над Смоленской областью. Наибольшее число дронов уничтожили над Курской и Брянской областями — 47 и 27 соответственно.

Также стало известно о сбитом беспилотнике над Ладожским озером.