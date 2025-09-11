ВСУ обстреляли учебный центр Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба атомной станции.

«Удар ВСУ пришелся по корпусу Г, в котором расположен уникальный полномасштабный тренажер, используемый для подготовки оперативного персонала реакторных залов», — отметили в публикации.

По предварительным данным, пострадавших среди сотрудников станции нет. Радиационный фон на ЗАЭС остается в пределах нормы. Все системы функционируют в нормальном режиме.

Еще одна атака ВСУ произошла 6 сентября. Под ударом оказался учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, расположенный в 300 метрах от энергоблока.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявляла, что частые налеты украинских дронов представляют угрозу для всего персонала и инфраструктуры ЗАЭС.