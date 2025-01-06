Беспилотник сбросил взрывчатку на гражданский автомобиль в Горловке

Украинские боевики с помощью БПЛА сбросили взрывчатку на гражданский автомобиль в поселке станции Никитовка в Горловке. Об этом заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале .

По его словам, автомобиль полностью выгорел.

«В результате сброса взрывоопасно предмета с БПЛА ВФУ уничтожен гражданский автомобиль», — написал мэр.

Ранее ВСУ сбросили взрывное устройство на двигавшуюся по трассе Донецк — Горловка машину с журналистами. В результате погиб военкор «Известий» Александр Мартемьянов. Репортеры возвращались в Донецк со съемки последствий обстрелов в Горловке.

Военкор Белла Либерман рассказала 360.ru, что по авто ударил дрон «Баба Яга». По ее словам, Мартемьянов умер мгновенно, а другие журналисты из-за взрыва получили контузии.

По данным СК, машину атаковали по предварительному сговору командиров ВСУ и должностных лиц Министерства обороны Украины, а мотивом для удара была идеологическая ненависть.