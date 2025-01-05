Стали известны мотивы удара ВСУ по российским журналистам под Горловкой

Российские следователи назвали основной мотив атаки ВСУ, в результате которой погиб корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

По версии следствия, удар нанесли по предварительному сговору командиров украинской армии и должностных лиц Министерства обороны Украины. Мотивом послужила идеологическая ненависть. Лица, причастные к совершению преступления, устанавливаются.

В ночь с 4 на 5 января украинский беспилотник-камикадзе ударил по автомобилю с гражданскими, который двигался по дороге далеко от линии боевых действий. Внутри машины находились российские журналисты, возвращавшиеся в Донецк после съемок в Горловке.

Корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб на месте. Остальных журналистов успели спасти военные, которые заметили полыхавший автомобиль.