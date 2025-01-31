Беспилотник рухнул на территории Владимирской области

Губернатор Авдеев: при падении БПЛА во Владимирской области никто не пострадал

На территории Судогодского района во Владимирской области упал беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

«Жертв, пострадавших и угрозы для населения нет. Незначительные повреждения получил забор частного дома», — заявил он.

Сейчас на месте ЧП работают специалисты правоохранительных структур, Министерства обороны, сотрудники областного правительства и органов местного самоуправления, добавил Авдеев.

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 49 украинских беспилотников. В Минобороны уточнили, что 25 беспилотников сбили над Ростовской областью, восемь — над Волгоградской, шесть — над Курской, четыре — над Ярославской, а также по два — над Воронежской и Белгородской областями, и Краснодарским краем.

На нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области после падения обломков одного из ликвидированных дронов ВСУ начался пожар. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что в результате происшествия пострадал один рабочий.