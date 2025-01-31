Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области потушили

Экстренные службы ликвидировали возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров, его слова привела пресс-служба областной администрации.

Он отметил, что средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили восемь беспилотников ВСУ на территории региона.

«На территории нефтеперерабатывающего завода после падения обломков одного из БПЛА возник пожар, который оперативно ликвидировали», — заявил Бочаров.

Губернатор добавил, что в результате атаки пострадал один рабочий, его госпитализировали в медицинское учреждение.

Минобороны России отмечало, что в течение ночи силы ПВО сбили 49 украинских дронов над российской территорией.

Два дня назад в Нижегородской области произошло возгорание на предприятим «Сибур-Кстово» после атаки украинских беспилотников, спасатели оперативно ликвидировали возгорание.