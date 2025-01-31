Силы ПВО сбили почти 50 украинских дронов за ночь

В течение ночи силы противовоздушной обороны уничтожили 49 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, 25 беспилотников сбили над Ростовской областью, восемь — над Волгоградской, шесть — над Курской, четыре — над Ярославской, а также по два — над Воронежской и Белгородской областями, и Краснодарским краем.

Ранее стало известно, что в Воронежской области водитель машины пострадал от украинского БПЛА. Глава региона Александр Гусев отмечал, что мужчину с ранениями отвезли в медицинское учреждение.

Два дня назад предприятие «Сибур-Кстово» в Нижегородской области загорелось после атаки украинских беспилотников, спасатели оперативно потушили возгорание.