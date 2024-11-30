Беспилотник пытался атаковать объекты в Каспийске

Глава Дагестана Меликов сообщил о попытке атаки БПЛА на объекты в Каспийске

Беспилотник утром 30 ноября попытался атаковать объекты в Каспийске. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале .

«Информации о разрушениях и жертвах нет», — отметил он.

Меликов добавил, что власти делают все необходимое для обеспечения безопасности жителей республики. Глава Дагестана призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам.

Этим же утром несколько беспилотников ВСУ российские системы ПВО сбили над Черным морем в Сочи. Жители Лазаревского района сообщили о взрывах. В результате атаки беспилотников никто не пострадал, городские объекты работают в обычном режиме.

Всего за ночь военные нейтрализовали 11 украинских БПЛА. Большую часть дронов сбили в Белгородской области.