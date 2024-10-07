Бербок допустила, что Украине разрешат бить по России немецким оружием
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не исключила, что Украина сможет атаковать объекты на территории России с помощью немецкого оружия. Ее процитировало издание Tagesschau.
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