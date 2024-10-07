Бербок допустила, что Украине разрешат бить по России немецким оружием

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не исключила, что Украина сможет атаковать объекты на территории России с помощью немецкого оружия. Ее процитировало издание Tagesschau .

При этом она не стала уточнять, что это будет за оружие и на какую дальность Украина сможет наносить удары.

Ранее Бербок поддержала поставку ракет Taurus и заявила, что этого не произошло раньше, потому что Европа не достигла консенсуса по этому вопросу. Однако канцлер Германии Олаф Шольц выступил против снятия ограничений, сославшись на некие веские причины.

Кроме того, председатель немецкого Христианско-демократического союза Фридрих Мерц в интервью Bild признался, что, по его мнению, Украина никогда не сможет победить Россию.