Глава МИД Германии поддержала поставки дальнобойных ракет Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о поддержке поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В интервью агентству Bloomberg она рассказала, что ВСУ не получили это вооружение из-за отсутствия единства в Европе по этому вопросу.

Авторы статьи отметили, что Бербок поддержала поставку ракет ВСУ несмотря на то, что канцлер Олаф Шольц выступал против этого. Глава МИД Германии отметила, что Украине необходимо укреплять системы ПВО, а чем ближе зима, тем лучше нужно защищать объекты энергетической инфраструктуры страны.

«Мы демократия, у нас нет единства в нашей коалиции, поэтому мы не поставляем Taurus», — заявила Бербок.

У нее спросили, поддерживает ли она лично отправку ракет, и она ответила «Очевидно».

Ранее Шольц заявил, что выступает против разрешения ВСУ бить вглубь России. По словам канцлера ФРГ, у него есть веские причины для этого.