Шольц заявил о наличии веских причин для отказа Украине в ударах по России

Шольц: ФРГ не снимет ограничения для ВСУ на дальность действия немецкого оружия

Германия не станет снимать ограничения на использование поставленного Украине оружия, так как на это есть веские причины. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке, сообщил MDR .

«Это несовместимо с моей личной позицией. Мы не будем этого делать, и у нас есть для этого веские причины», — сказал он.

Шольц также призвал Евросоюз как можно скорее выделить Украине обещанную финансовую помощь в размере 35 миллиардов евро за счет доходов от замороженных российских активов. Канцлер заявил, что это заставит США, Канаду, Великобританию и Японию тоже внести свой вклад.

Ранее Шольц уже отказывался предоставлять украинской армии дальнобойные крылатые ракеты Taurus. На встрече с жителями общины Нидергерсдорф заверил, что не одобрит поставку систем, способных поразить Москву.