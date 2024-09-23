Шольц заявил о наличии веских причин для отказа Украине в ударах по России

Шольц: ФРГ не снимет ограничения для ВСУ на дальность действия немецкого оружия

Фото: РИА «Новости»

Германия не станет снимать ограничения на использование поставленного Украине оружия, так как на это есть веские причины. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке, сообщил MDR.

«Это несовместимо с моей личной позицией. Мы не будем этого делать, и у нас есть для этого веские причины», — сказал он.

Шольц также призвал Евросоюз как можно скорее выделить Украине обещанную финансовую помощь в размере 35 миллиардов евро за счет доходов от замороженных российских активов. Канцлер заявил, что это заставит США, Канаду, Великобританию и Японию тоже внести свой вклад.

Ранее Шольц уже отказывался предоставлять украинской армии дальнобойные крылатые ракеты Taurus. На встрече с жителями общины Нидергерсдорф заверил, что не одобрит поставку систем, способных поразить Москву.

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